У Києві помітили унікальний мінівен Mercedes Maybach (фото)

Mercedes V-Class тюнінгували в стилі Maybach. Мінівен отримав величезну решітку радіатора і стильні колісні диски.

У Києві сфотографували дуже нестандартний Mercedes-Benz V-Class. Мінівен перетворили на подобу Maybach. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Тюнінг Mercedes V-Class під Maybach виконують низка європейських і американських ательє. Після доопрацювання ціна мінівена може легко перевищити 100 000 доларів.

В оздобленні стало більше хрому

За основу взято Mercedes V-Class 2016 року. Він отримав решітку радіатора в стилі Maybach, а також змінені передній і задній бампери з хромованим декором. Крім того, з'явилися спицьовані колісні диски.

Салон Mercedes V-Class Maybach не показали. Внутрішнє оздоблення може бути доволі розкішним — нерідко в таких авто салон обшивають дорогою шкірою, встановлюють широкі пасажирські крісла з регулюваннями, телевізор і холодильник.

Салон Mercedes V-Class часом роблять дуже розкішним Фото: Bring a Trailer

Технічна "начинка" не змінилася. Цей Mercedes V250d 4matic оснащений 2,2-літровим турбодизелем потужністю 204 к. с., 7-ступінчастим автоматом і повним приводом. Максимальна швидкість становить 199 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в столиці бачили і Mercedes V-Class у тюнінгу під Brabus.

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