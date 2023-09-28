Старий 35-річний Mercedes-Benz пішов із молотка за ціною нового Land Rover Defender (фото)

Mercedes-Benz 560SL був одним із найбільш технологічних і розкішніших родстерів свого часу. Спорткар оснащений великим 227-сильним двигуном V8.

На аукціоні Bring a Trailer продали Mercedes-Benz 560SL 1988 року випуску. За раритетний родстер виручили $80 000, як за новий Land Rover Defender. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей Mercedes-Benz 560SL пофарбований у темно-синій колір Midnight Blue. На вибір доступні два варіанти даху — з м'яким або жорстким верхом.

Родстер пофарбований у темно-синій колір Фото: Bring a Trailer

Автомобіль отримав 15-дюймові легкосплавні колісні диски Gullideckel. Вони взуті в шини Michelin MXV4 розмірністю 205/65.

Інтер'єр виконаний зі світлої шкіри з оздобленням із дерева. До списку оснащення входять електричні склопідйомники, центральний замок, круїз-контроль, клімат-контроль і касетна стереосистема.

Інтер'єр виконаний зі світлої шкіри Фото: Bring a Trailer

Mercedes-Benz 560SL оснащений 5,5-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 227 к.с. і 279 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Родстер відмінно зберігся та не потребує ремонту. Пробіг авто становить лише 41 840 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні продали рідкісний гоночний спорткар Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing 1973 року.