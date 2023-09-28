Колишній конкурент Mercedes і BMW: у сараї знайшли рідкісне німецьке авто 50-х (відео)

Компанія Borgward була серйозним конкурентом для Mercedes-Benz і BMW у 1950-х роках. Знайдений у сараї автомобіль зазнав безлічі пошкоджень, але блогери збираються відновити його.

У США в сараї знайшли дуже рідкісний раритетний автомобіль — Borgward Isabella. У 1950-х авто цієї марки конкурували з Mercedes-Benz і BMW. Відео опублікували на YouTube-каналі WD Detailing.

Компанія Borgward виробляла автомобілі з 1929 до 1961 року. Вона виробляла розкішні моделі, автобуси, вантажівки, а також спорткари. Цей бренд цінувався за високу якість збірки та передові технології.

Borgward Isabella випускався з 1954 до 1961 року. Модель пропонувала високий рівень комфорту і стильний дизайн.

Знайдений автомобіль пофарбований у чорний колір. Спочатку це авто перебувало в Європі, де постраждало від пожежі. Потім купе імпортували в США, де воно провело 25 років у сараї.

Borgward Isabella стояв у сараї 25 років Фото: Скриншот

Borgward Isabella має далеко не найкращий стан. Кузов постраждав від корозії та вогню, а права передня фара і бічне дзеркало заднього виду були загублені.

В інтер'єрі використовувалися високоякісні матеріали Фото: Скриншот

Borgward Isabella оснащена 1,5-літровим атмосферним двигуном потужністю 75 к.с. і 114 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 16,9 секунди. Максимальна швидкість становить 148 км/год.

Раніше Фокус розповів, що в США в сараї знайшли покинутий спорткар Plymouth Barracuda 1971 року.