Військову вантажівку перетворили на практичний будинок на колесах для бездоріжжя (відео)

На будівництво цього автобудинку знадобилося 105 000 доларів і 468 робочих годин. Всередині є кухня, спальня, душова та робочий кабінет.

У США створили практичний будинок на колесах на базі військової вантажівки Stewart & Stevenson M1079 1998 року випуску. Вона здатна впоратися з найсуворішим бездоріжжям. Відео опублікували на YouTube-каналі Tiny House Giant Journey.

Власник автобудинку, на ім'я Аполло витратив близько 105 000 доларів і 468 робочих годин, щоб переобладнати стару вантажівку. Всередині навіть є місце для мотоцикла.

Зовні ця вантажівка майже не відрізняється від стандартного авто. Аполло додав лише кілька ящиків для зберігання інструментів та інших речей.

На даху з'явилися сонячні панелі та генератор Honda для живлення електроніки всередині. За словами власника, цього достатньо, щоб жити понад тиждень без доступу до зовнішніх джерел живлення.

На даху розмістили сонячні панелі Фото: Скриншот

Більшу частину інтер'єру займають меблі з Ikea. На кухні встановлено раковину і мініхолодильник, а також індукційну плиту.

На кухні є раковина і міні-холодильник Фото: Скриншот

Всередині також є робочий кабінет зі столом і двома моніторами. Передбачено і резервуар для прісної води місткістю 245 літрів.

Душова кабіна знаходиться всередині вантажівки. Вона виготовлена за індивідуальним замовленням з алюмінію. Ліжко розташоване на ліфті, на якому можна підняти його вище, щоб звільнити більше місця всередині.

У ліжка є власний ліфт Фото: Скриншот

Вантажівка оснащена 6,6-літровим турбодизелем потужністю 225 к.с. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Раніше Фокус писав, що Mercedes-Benz Sprinter перетворили на екстремальний позашляховий будинок на колесах.