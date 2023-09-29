Ексклюзив за ціною BMW 3 Series: презентовано новий мотоцикл Brabus (фото)

У Brabus тюнінгували мотоцикл KTM 1290 Super Duke R EVO. Він отримав карбонові обтічники, новий вихлоп і поліпшену підвіску.

Ательє Brabus знову взялося за доопрацювання мотоциклів. У Німеччині виконали тюнінг KTM 1290 Super Duke R EVO. Про це повідомляється на офіційному сайті Brabus.

Байк отримав безліч карбонових деталей Фото: brabus.com

Новий Brabus 1300 R Masterpiece Edition (саме так назвали байк) став яскравішим на вигляд завдяки карбоновим обтічником і новому сидінню зі шкіри та замші. Також встановлені 17-дюймові ковані колісні диски Monoblock Z золотистого кольору і фірмова фара з логотипом Brabus.

Випустять лише 50 мотоциклів Brabus Фото: brabus.com

Двигун KTM 1290 Super Duke R EVO залишився без змін, але в Brabus встановили гучніший і соковитіший вихлоп із матовим забарвленням труб. Цей 1,3-літровий V2 розвиває 180 к. с. і дає змогу байку розганятися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 270 км/год.

А ось ходовій приділили увагу — мотоцикл Brabus отримав напівактивну підвіску від WP зі змінюваною жорсткістю і доопрацьоване рульове управління.

Мотоцикл отримав новий вихлоп Фото: brabus.com

Загалом випустять тільки 50 Brabus 1300 R Masterpiece Edition — по 25 штук чорного і білого кольору. Тюнінгований мотоцикл KTM виявився недешевим — 41 930 євро.

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