Найповільніші перегони: Porsche влаштували незвичайні змагання (відео)

На Rennsport Reunion 2023 провели найповільніші перегони у світі за участю Porsche. Попри це учасники змагань чудово провели час.

На заході Rennsport Reunion 2023 провели незвичайні перегони на тракторах. Це були найповільніші змагання за участю Porsche у світі. Про це розповіли на сайті Motor1.

У перегонах на тракторах брали участь не аматори, а професійні перегонники та керівництво Porsche. Один із пілотів поділився, що це був незабутній досвід.

Трактори були здатні розвивати швидкість не більше 24 км/год. Проте перегони вийшли захопливими завдяки тому, що всі учасники виклалися на повну.

Спершу пілотам потрібно було добігти до своїх тракторів. Тільки після цього вони починають брати участь у перегонах.

Також на Rennsport Reunion 2023 провели перегони Porsche Carrera Cup North America. У кваліфікаційному заїзді поул-позицію завоював Вілл Мартін з JDX Racing. У перших перегонах переміг пілот Том Сарджент.

Захід триватиме ще кілька днів. У програму входить ще кілька перегонів, а також демонстрація кількох рідкісних автомобілів Porsche.

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