Дорогі капсули часу: виявлено таємну колекцію рідкісних американських авто (відео)

У колекції зібрано раритетні американські автомобілі. Більшість машин чудово збереглися і мають невеликі пробіги — менше 100 км.

В американському штаті Алабама знайшли велику колекцію автомобілів. Кілька десятків Chevrolet Corvette та інших рідкісних машин припадали пилом на великому складі. Відео про колекцію з'явилося на Youtube-каналі The John Clay Wolfe Show.

Американець зібрав раритетні Chevrolet Corvette з мінімальним пробігом Фото: скриншот / YouTube

Автомобілі належали мільйонеру Ерлу Траммеру. Про колекцію стало відомо після його смерті 2022 року і тепер його вдова планує розпродати машини. Їхня загальна вартість перевищує мільйон доларів.

Ford Mustang 1964 року Фото: скриншот / YouTube

Колекція налічує кілька десятків машин американського виробництва. Її особливість — наявність так званих капсул часу, тобто раритетних авто з дуже малими пробігами.

Цей Chevrolet Corvette 1979 року проїхав лише 66 км Фото: скриншот / YouTube

Наприклад, Chevrolet Corvette 1979 року проїхав лише 66 км, а Corvette 1988 і 1990 років — по 40 км. Дуже рідкісний Corvette Indy 500 1998 року і зовсім подолав лише 37 км.

Спортивний 7,4-літровий пікап Chevrolet 454 SS 1990 року має пробіг 30 км, а заряджений Ford F-150 SVT Lightning 1999 року — 74 км. Пробіг сучасного Chevrolet Camaro SS 2010 року становить 75 км, а Pontiac Firebird Trans Am 2001 року — 397 км.

Крім того, в колекції зібрані класичні Chevrolet Corvette Stingray 1971 і 1974 років, Ford Mustang 1965 року і Chevrolet Camaro 1968 року. Дуже цінуються колекціонерами заряджені Buick Grand National 1987 року і Ford Mustang SVT Cobra 2003 року. Рідкісними є і Lincoln Continental Mk IV 1973 року та Chevrolet C10 1966 року.

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