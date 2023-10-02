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Авто

Дорогі капсули часу: виявлено таємну колекцію рідкісних американських авто (відео)

Колекція автомобілів, Chevrolet Corvette, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, ретро авто
Фото: скриншот / YouTube | У колекції зібрано кілька десятків американських авто

У колекції зібрано раритетні американські автомобілі. Більшість машин чудово збереглися і мають невеликі пробіги — менше 100 км.

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В американському штаті Алабама знайшли велику колекцію автомобілів. Кілька десятків Chevrolet Corvette та інших рідкісних машин припадали пилом на великому складі. Відео про колекцію з'явилося на Youtube-каналі The John Clay Wolfe Show.

Chevrolet Corvette, Колекція автомобілів, Chevrolet Corvette, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, ретро авто Fullscreen
Американець зібрав раритетні Chevrolet Corvette з мінімальним пробігом
Фото: скриншот / YouTube

Автомобілі належали мільйонеру Ерлу Траммеру. Про колекцію стало відомо після його смерті 2022 року і тепер його вдова планує розпродати машини. Їхня загальна вартість перевищує мільйон доларів.

Ford Mustang 1964, Колекція автомобілів, Chevrolet Corvette, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, ретро авто Fullscreen
Ford Mustang 1964 року
Фото: скриншот / YouTube

Колекція налічує кілька десятків машин американського виробництва. Її особливість — наявність так званих капсул часу, тобто раритетних авто з дуже малими пробігами.

Chevrolet Corvette, Колекція автомобілів, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, ретро авто Fullscreen
Цей Chevrolet Corvette 1979 року проїхав лише 66 км
Фото: скриншот / YouTube

Наприклад, Chevrolet Corvette 1979 року проїхав лише 66 км, а Corvette 1988 і 1990 років — по 40 км. Дуже рідкісний Corvette Indy 500 1998 року і зовсім подолав лише 37 км.

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Спортивний 7,4-літровий пікап Chevrolet 454 SS 1990 року має пробіг 30 км, а заряджений Ford F-150 SVT Lightning 1999 року — 74 км. Пробіг сучасного Chevrolet Camaro SS 2010 року становить 75 км, а Pontiac Firebird Trans Am 2001 року — 397 км.

Крім того, в колекції зібрані класичні Chevrolet Corvette Stingray 1971 і 1974 років, Ford Mustang 1965 року і Chevrolet Camaro 1968 року. Дуже цінуються колекціонерами заряджені Buick Grand National 1987 року і Ford Mustang SVT Cobra 2003 року. Рідкісними є і Lincoln Continental Mk IV 1973 року та Chevrolet C10 1966 року.

Раніше Фокус розповідав, що під Києвом виявили 50-річний ВАЗ без пробігу.

Також ми писали про раритетний Ford Mustang 1969 року в новому стані.