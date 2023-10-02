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Авто

Дорогие капсулы времени: обнаружена тайная коллекция редких американских авто (видео)

Коллекция автомобилей, Chevrolet Corvette, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, ретро авто
Фото: скриншот / YouTube | В коллекции собраны несколько десятков американских авто

В коллекции собраны раритетные американские автомобили. Большинство машин отлично сохранились и имеют небольшие пробеги — менее 100 км.

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В американском штате Алабама нашли большую коллекцию автомобилей. Несколько десятков Chevrolet Corvette и других редких машин пылились на большом складе. Видео о коллекции появилось на Youtube-канале The John Clay Wolfe Show.

Chevrolet Corvette, Коллекция автомобилей, Chevrolet Corvette, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, ретро авто Fullscreen
Американец собрал раритетные Chevrolet Corvette с минимальным пробегом
Фото: скриншот / YouTube

Автомобили принадлежали миллионеру Эрлу Траммеру. О коллекции стало известно после его смерти в 2022 году и теперь его вдова планирует распродать машины. Их общая стоимость превышает миллион долларов.

Ford Mustang 1964, Коллекция автомобилей, Chevrolet Corvette, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, ретро авто Fullscreen
Ford Mustang 1964 года
Фото: скриншот / YouTube

Коллекция насчитывает несколько десятков машин американского производства. Ее особенность — наличие так называемых капсул времени, то есть раритетных авто с очень малыми пробегами.

Chevrolet Corvette, Коллекция автомобилей, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, ретро авто Fullscreen
Этот Chevrolet Corvette 1979 года проехал всего 66 км
Фото: скриншот / YouTube

К примеру, Chevrolet Corvette 1979 года проехал всего 66 км, а Corvette 1988 и 1990 годов — по 40 км. Очень редкий Corvette Indy 500 1998 года и вовсе преодолел лишь 37 км.

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Спортивный 7,4-литровый пикап Chevrolet 454 SS 1990 года имеет пробег 30 км, а заряженный Ford F-150 SVT Lightning 1999 года — 74 км. Пробег современного Chevrolet Camaro SS 2010 составляет 75 км, а Pontiac Firebird Trans Am 2001 года — 397 км.

Кроме того, в коллекции собраны классические Chevrolet Corvette Stingray 1971 и 1974 годов, Ford Mustang 1965 года и Chevrolet Camaro 1968 года. Очень ценятся коллекционерами заряженные Buick Grand National 1987 года и Ford Mustang SVT Cobra 2003 года. Редкими являются и Lincoln Continental Mk IV 1973 года и Chevrolet C10 1966 года.

Ранее Фокус рассказывал, что под Киевом обнаружили 50-летний ВАЗ без пробега.

Также мы писали про раритетный Ford Mustang 1969 года в новом состоянии.