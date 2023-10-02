Дорогие капсулы времени: обнаружена тайная коллекция редких американских авто (видео)

В коллекции собраны раритетные американские автомобили. Большинство машин отлично сохранились и имеют небольшие пробеги — менее 100 км.

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В американском штате Алабама нашли большую коллекцию автомобилей. Несколько десятков Chevrolet Corvette и других редких машин пылились на большом складе. Видео о коллекции появилось на Youtube-канале The John Clay Wolfe Show.

Американец собрал раритетные Chevrolet Corvette с минимальным пробегом Фото: скриншот / YouTube

Автомобили принадлежали миллионеру Эрлу Траммеру. О коллекции стало известно после его смерти в 2022 году и теперь его вдова планирует распродать машины. Их общая стоимость превышает миллион долларов.

Ford Mustang 1964 года Фото: скриншот / YouTube

Коллекция насчитывает несколько десятков машин американского производства. Ее особенность — наличие так называемых капсул времени, то есть раритетных авто с очень малыми пробегами.

Этот Chevrolet Corvette 1979 года проехал всего 66 км Фото: скриншот / YouTube

К примеру, Chevrolet Corvette 1979 года проехал всего 66 км, а Corvette 1988 и 1990 годов — по 40 км. Очень редкий Corvette Indy 500 1998 года и вовсе преодолел лишь 37 км.

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Спортивный 7,4-литровый пикап Chevrolet 454 SS 1990 года имеет пробег 30 км, а заряженный Ford F-150 SVT Lightning 1999 года — 74 км. Пробег современного Chevrolet Camaro SS 2010 составляет 75 км, а Pontiac Firebird Trans Am 2001 года — 397 км.

Кроме того, в коллекции собраны классические Chevrolet Corvette Stingray 1971 и 1974 годов, Ford Mustang 1965 года и Chevrolet Camaro 1968 года. Очень ценятся коллекционерами заряженные Buick Grand National 1987 года и Ford Mustang SVT Cobra 2003 года. Редкими являются и Lincoln Continental Mk IV 1973 года и Chevrolet C10 1966 года.

Ранее Фокус рассказывал, что под Киевом обнаружили 50-летний ВАЗ без пробега.

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