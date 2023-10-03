Наступника Renault Sandero Stepway показали до прем'єри (фото)

Новий Renault Kardian — компактний і недорогий кросовер В-класу. Модель оснащуватимуть 1,0-літровими бензиновими двигунами, а за доплату запропонують заводське ГБО.

Опубліковано свіжі тизери нового Renault Kardian. Бюджетний кросовер на базі Dacia Sandero офіційно презентують у Ріо-де-Жанейро 25 жовтня. Про це повідомляє офіційний сайт Renault.

У кросовера "двоповерхова" оптика Фото: Renault

На зображеннях новий Renault Kardian затемнений, але силует і окремі деталі дизайну все ж можна розгледіти. Звертають на себе увагу "двоповерхова" оптика, широка решітка радіатора і вигнута віконна лінія. Ліхтарі виконані в стилі Renault Captur.

Renault Kardian отримає 1,0-літрові мотори Фото: Renault

Кросовер дуже нагадує Dacia Sandero Stepway третього покоління, який вже не випускається під маркою Renault — очевидно саме Kardian займе цю нішу.

Раніше дизайн Renault Kardian повністю розсекретили на патентних зображеннях і рендери підтверджують їхню істинність. У авто високий кліренс і виражений пластиковий обвіс.

Раніше кросовер розсекретили на патентних зображеннях Ліхтарі виконані в дусі Renault Captur

Кросовер Renault сягатиме близько 4,15 м у довжину. Очікується, що його оснащуватимуть трициліндровими бензиновими двигунами об'ємом 1,0 л — 65-сильним атмосферним і 100-сильним турбованим. Також може з'явитися модифікація із заводським ГБО.

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