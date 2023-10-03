50 відтінків білого: найбільшу у світі колекцію Porsche розпродадуть на аукціоні (фото)

У колекції зібрано понад 50 раритетних Porsche і практично всі вони пофарбовані в білий колір. Сумарна вартість автомобілів перевищує 25 мільйонів доларів.

В американському Г'юстоні на аукціон RM Sotheby's виставлено величезну колекцію раритетних автомобілів. З молотка підуть 63 машини і практично всі вони — спорткари Porsche. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Якщо точніше, то на аукціон зібрано 56 рідкісних Porsche — це найбільша у світі приватна колекція авто німецької марки. Практично всі вони пофарбовані в білий або світло-бежевий колір: їх так і називають — "Біла колекція".

Porsche 918 Spyder є найдорожчим у колекції Фото: RM Sotheby's

Власник колекції якось розповів, що в дитинстві він отримав у подарунок іграшковий Porsche 911 білого кольору і поставив собі за мету — купити таке ж справжнє авто, коли виросте. У підсумку він зібрав десятки білих Porsche.

Сумарна вартість машин перевищує 25 мільйонів доларів. Серед них є справжні раритети. Найдорожчим є суперкар Porsche 918 Spyder 2015 року з пробігом лише 20 км — за нього планують виручити 2,5-3 мільйони доларів.

Porsche 911 Carrera RSR 3.8 1993 року Фото: RM Sotheby's

У 2,5 мільйона доларів оцінили Porsche 911 Carrera RSR 3.8 1993 року — гоночне авто, пристосоване до доріг загального користування. А рідкісний 430-сильний Porsche 911 GT2 1997 року коштує близько $2,2 мільйона.

Понад мільйон доларів хочуть отримати за пару знаменитих Porsche 911 Carrera 2.7 RS 1973 року і за нетиповий Porsche 911 Turbo S 1994 року з висувними фарами.

Porsche 911 Carrera 2.7 RS 1973 року Фото: RM Sotheby's Porsche 911 Turbo S 1994 року Фото: RM Sotheby's Porsche 356 Carrera 2 1963 року Фото: RM Sotheby's Porsche 911 GT2 1997 року Фото: RM Sotheby's Porsche 911 GT2 RS 2019 року Фото: RM Sotheby's Porsche 928 1987 року Фото: RM Sotheby's Трактор Porsche Diesel Фото: RM Sotheby's

Крім того, цінними є полегшений Porsche 911 GT2 RS 2019 року, лімітований Porsche 911 R 2016 року і два старовинних Porsche 356B Carrera.

Загалом у колекції зібрано кілька десятків Porsche 911 різних років випуску, а також старовинні Porsche 356, розкішний Porsche 928, доступні моделі 914, 924 і 944. Є навіть трактори Porsche Diesel (деякий час компанія випускала сільгосптехніку). Вся техніка — у чудовому стані. Крім Porsche, зібрано кілька старовинних Ford і Volkswagen, а ще продається безліч сувенірів та іграшкових авто.

Раніше Фокус розповідав, що бельгійський музей вирішив позбутися колекції рідкісних радянських авто і виставив їх на продаж за смішними цінами.

Також ми писали, що вінтажний Ford Mustang 1965 року пішов з молотка за рекордну суму.