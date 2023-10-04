Geely представили преміальний кросовер із багатим оснащенням за $23 900 (фото)

Geely Xingyue L Thor Hi-F HEV витрачає лише 4,3 літра палива на 100 км. Кросовер пропонує стильний дизайн і багате оснащення.

Geely продовжує оновлювати свій модельний ряд. У Китаї представили оновлений кросовер Xingyue L Thor Hi-F HEV 2024 модельного року. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Geely Xingyue L Thor Hi-F HEV отримав змінений дизайн. Спереду розміщені вузькі фари та масивна хромована решітка радіатора.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі. Вони об'єднані світлодіодною смугою і хромованою вставкою.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: DongCheDi

Габарити Geely Xingyue L Thor Hi-F HEV:

довжина — 4795 мм;

ширина — 1895 мм;

висота — 1689 мм;

колісна база — 2845 мм.

В інтер'єрі розміщено три 12,3-дюймові дисплеї. До списку оснащення входять система допомоги водієві другого рівня, бездротова зарядка, проєкційний дисплей і аудіосистема Bose.

В інтер'єрі встановлено три великі дисплеї Фото: DongCheDi

Салон розрахований на п'ять посадкових місць. Сидіння виконані зі шкіри, а крісла переднього ряду отримали підігрів і вентиляцію.

Geely Xingyue L Thor Hi-F HEV оснащений гібридною установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном і електромотором потужністю 150 к.с. і 225 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,9 секунди. Витрата палива в змішаному циклі становить 4,3 літра на 100 км.

Оновлений Geely Xingyue L Thor Hi-F HEV надійде в продаж у Китаї вже до кінця року. Вартість кросовера становитиме від 171 700 до 183 700 юанів (від 23 900 до 25 500 доларів).

Раніше Фокус розповів, що в Китаї надійшов у виробництво новий електрокросовер Jiyue 01 від Geely і Baidu.