Замість Rio: представлений новий бюджетний хетчбек Kia за $17 500 (фото)

Хетчбек Kia K3 більший за попередника Rio і має місткий багажник. Модель оснащують бензиновими двигунами об'ємом 1,6 і 2,0 л.

Лінійка нового Kia K3 розширена — до седана приєднався хетчбек. Наступника Kia Rio збиратимуть у Мексиці і він надійде в продаж з початку 2024 року за ціною приблизно від $17 500. Про це повідомляється на офіційному сайті Kia.

Як і седан Kia K3 2024, хетчбек вирізняється елегантним обтічним дизайном із вигнутою лінією даху. Довгасті фари доповнені тоненькими "іклами" ходових вогнів. У п'ятидверної версії загострена задня частина, а на даху встановлено спойлер.

П'ятидверний Kia K3 більший за попередника Rio Фото: Kia

Версія GT-Line вирізняється агресивнішою передньою частиною і 17-дюймовими дисками. Хетчбек дещо компактніший за седан, але більший за попередника Kia Rio.

Розміри Kia K3 2024:

довжина — 4295 мм;

ширина — 1765 мм;

висота — 1495 мм;

колісна база — 2670 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Kia

У салоні Kia K3 кермо приплюснуте знизу, а на передній панелі встановлено два дисплеї — віртуальний щиток приладів і тачскрін мультимедіа. Багажник хетчбека менший, ніж у седана — 390 л проти 544.

Базова комплектація Kia K3 включає 6 подушок безпеки, ESP і кондиціонер. У найдорожчій версії додано шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, камеру, бездротову зарядку для смартфонів, а також набір систем безпеки — автоматичне гальмування, утримання в смузі та контроль "сліпих" зон.

Топова версія отримала камеру і набір систем безпеки Фото: Kia

Новий Kia K3 2024 доступний з бензиновими двигунами об'ємом 1,6 л (123 к. с.) і 2,0 л (152 к. с.). На вибір запропоновані 6-ступінчасті механічна та автоматична КПП.

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