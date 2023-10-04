Раритет із Бразилії: на продаж виставлено унікальний спорткар від Renault і Jeep (фото)

Willys Interlagos — бразильська версія знаменитого спорткара Renault Alpine A108. Елегантний кабріолет важить лише 585 кг і оснащений невеликим 0,8-літровим мотором.

У США виставили на продаж дуже рідкісний кабріолет Willys 1962 року. За спортивне авто планують виручити 79 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Елегантний дизайн авто розробив італійський стиліст Джованні Мікелотті Фото: autoevolution.com

Willys асоціюється з найпершим Jeep, проте в історії марки були не лише позашляховики. Утім, Interlagos — нетипова модель бренду, яку випускали в Бразилії.

Загалом випущено лише 822 Willys Interlagos Фото: autoevolution.com

Марка Willys зникла з глобального рику в 50-х, коли її позашляховики почали продавати під брендом Jeep. Однак у Бразилії вона залишилася і використовувалася спільним підприємством Kaiser-Jeep і Renault.

Кабріолет пройшов реставрацію Фото: autoevolution.com

Під маркою Willys випускали кілька моделей Renault. Willys Interlagos — це знаменитий спорткар Renault Alpine A108, який у Бразилії складали з 1962 по 1965 роки.

Загалом випущено тільки 822 спорткари Willys Interlagos, причому кабріолети були набагато рідкіснішими, ніж купе. Конкретно цей автомобіль — 10-й у серії, а його пробіг становить 133 тис. км. Автомобіль відреставровано до оригінального стану.

Авто оснащене скромним 37-сильним мотором Фото: autoevolution.com

Елегантний обтічний дизайн Renault Alpine A108 розробив відомий італійський стиліст Джованні Мікелотті. Компактне 3,7-метрове авто важить лише 585 кг, тож 845-кубового 37-сильного мотора йому вистачає, щоб розвинути 142 км/год. У лінійці були також потужніші версії на 60 і 67 к. с.

Раніше Фокус розповідав, що Renault планує відродити модель Alpine A310.

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