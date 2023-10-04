Раритет із Бразилії: на продаж виставлено унікальний спорткар від Renault і Jeep (фото)
Willys Interlagos — бразильська версія знаменитого спорткара Renault Alpine A108. Елегантний кабріолет важить лише 585 кг і оснащений невеликим 0,8-літровим мотором.
У США виставили на продаж дуже рідкісний кабріолет Willys 1962 року. За спортивне авто планують виручити 79 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Willys асоціюється з найпершим Jeep, проте в історії марки були не лише позашляховики. Утім, Interlagos — нетипова модель бренду, яку випускали в Бразилії.
Марка Willys зникла з глобального рику в 50-х, коли її позашляховики почали продавати під брендом Jeep. Однак у Бразилії вона залишилася і використовувалася спільним підприємством Kaiser-Jeep і Renault.
Під маркою Willys випускали кілька моделей Renault. Willys Interlagos — це знаменитий спорткар Renault Alpine A108, який у Бразилії складали з 1962 по 1965 роки.
Загалом випущено тільки 822 спорткари Willys Interlagos, причому кабріолети були набагато рідкіснішими, ніж купе. Конкретно цей автомобіль — 10-й у серії, а його пробіг становить 133 тис. км. Автомобіль відреставровано до оригінального стану.
Елегантний обтічний дизайн Renault Alpine A108 розробив відомий італійський стиліст Джованні Мікелотті. Компактне 3,7-метрове авто важить лише 585 кг, тож 845-кубового 37-сильного мотора йому вистачає, щоб розвинути 142 км/год. У лінійці були також потужніші версії на 60 і 67 к. с.
Раніше Фокус розповідав, що Renault планує відродити модель Alpine A310.
Також ми писали, що Renault Alpine випустить сімейство електромобілів.