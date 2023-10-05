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Автомобілі з яким типом пального обирають українці: підсумки вересня (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Toyota | Toyota RAV4 лідирує в сегменті гібридних автомобілів

Традиційні моделі з ДВЗ залишаються найпопулярнішим типом авто в Україні. Проте частка електромобілів поступово збільшується.

В Україні за вересень зросли продажі нових і старих автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі за типом палива серед українців. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Автомобілі з ДВЗ залишаються найпопулярнішими в Україні. Їхня частка за вересень становила 68% від загального числа продажів.

Серед традиційних моделей домінують авто з бензиновими двигунами. За минулий місяць вони охопили 46% ринку.

Частка електромобілів збільшилася на 2% за місяць. Гібридні моделі втратили 2% за вересень.

Найбільш незатребуваним типом нових авто залишаються моделі з ГБО. Вони зайняли лише 1% ринку.

Автомобілі з яким типом пального обирали українці у вересні:

  1. Бензинові авто — 46%.
  2. Дизельні авто — 22%.
  3. Гібридні авто — 17%.
  4. Електромобілі — 14%.
  5. Авто з ГБО — 1%.
Mazda CX-5 стала найпопулярнішою бензиновою моделлю в Україні
Фото: Mazda

Найпопулярніші моделі за типом палива:

  • бензинові авто — Mazda CX-5;
  • дизельні авто — Renault Duster;
  • гібридні авто — Toyota RAV4;
  • електромобілі — Volkswagen ID.4;
  • авто з ГБО — Mitsubishi Outlander і Hyundai Tucson.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші марки та моделі авто з пробігом на внутрішньому ринку.