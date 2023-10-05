Старий 34-річний Ford пішов з молотка за ціною нового Porsche Cayenne (відео)

Випущено лише 734 тюнінгованих Ford Mustang Saleen. Спортивне купе отримало обвіс і великий спойлер, а також доопрацьовану ходову.

У США на аукціоні Bring a Trailer продали Ford Mustang 1989 року. За нього виручили 75 000 доларів — як за новий Porsche Cayenne. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Класичні Ford Mustang дуже популярні, але найчастіше відносно недорогі. Великих грошей коштують рідкісні заряджені версії моделі.

Ззаду встановлено великий спойлер Фото: Bring a Trailer

Саме цей Ford Mustang доопрацьований фахівцями знаменитого ательє Saleen. Загалом випущено тільки 734 таких авто. Саме це купе — 23-є в серії. Воно чудово збереглося, а його пробіг становить лише 8000 км.

У салоні з'явилися спортивні крісла та кермо Фото: Bring a Trailer

Тюнінг Ford Mustang від Saleen охоплює виражений аеродинамічний обвіс і великий задній спойлер. Спорткар отримав особливі 16-дюймові диски і смуги на кузові.

У салоні встановлено кермо Momo, новий важіль КПП і спортивні сидіння, обшиті велюром. Оснащення охоплює кондиціонер і магнітолу Pioneer.

Під капотом встановлено 5,0-літровий V8 Фото: Bring a Trailer

Ford Mustang Saleen оснащений 5,0-літровим V8 потужністю 225 к.с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7 с і розвинути 200 км/год. Також у нього замінені пружини підвіски, амортизатори та гальма.

До слова, це далеко не найдорожчий Ford Mustang. Деякі рідкісні версії моделі продають і за півмільйона доларів.

Також Фокус розповідав, що аналогічний Ford Mustang без тюнінгу Saleen є і в Україні.