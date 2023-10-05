Mazda презентувала недорогий спорткар вартістю менше $20 000 (фото)

Mazda MX-5 змінилася зовні і всередині, а також отримала нове обладнання. Спорткару поліпшили керованість, а базова версія стала потужнішою.

В Японії презентовано нову Mazda MX-5 2024. Компактний і недорогий спорткар пройшов модернізацію і надійде в продаж із січня наступного року за ціною від 2,9 мільйона ієн ($19 500). Про це повідомляють на офіційному сайті Mazda.

У лінійці залишилося і купе-тарга Фото: Mazda

Mazda MX-5 2024 впізнається за новою передньою і задньою оптикою. Вона тепер повністю світлодіодна у всіх версіях, а з їхнього переднього бампера зникли протитуманки — їх перенесли у фари головного світла. Крім того, запропоновано нові колісні диски діаметром 16 і 17 дюймів, а також розширено палітру кольорів кузова. Як і раніше, модель доступна у версіях родстер і купе-тарга.

Базова версія стала потужнішою Фото: Mazda

Салон Mazda MX-5 зазнав більш суттєвих змін. Кабріолету оновили передню панель і встановили сучасну мультимедійну систему зі збільшеним 8,8-дюймовим тачскріном. Також з'явилися роз'єми USB-C і безрамкове дзеркало заднього виду.

Початковий 1,5-літровий двигун став потужнішим — тепер він розвиває 135 к. с. Потужність 2,0-літрової четвірки залишилася незмінною — 184 к. с.

У салоні встановлено збільшений тачскрін Фото: Mazda

Крім того, нова Mazda MX-5 отримала трековий режим. Спорткару переналаштували рульове управління і встановили покращений самоблокувальний диференціал.

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