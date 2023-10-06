В Україні стали купувати менше вантажівок: найпопулярніші марки вересня (фото)

За вересень українці купили на 38,6% менше вантажівок, ніж за аналогічний період 2022 року. Більшу частину сідельних тягачів придбали вживаними на внутрішньому ринку.

В Україні за вересень збільшилися продажі нових і вживаних автомобілів, але сегмент вантажівок став винятком. За місяць українці купили лише 2,7 тисячі сідельних тягачів. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

За минулий місяць в Україні придбали на 38,6% менше нових і вживаних вантажівок, ніж за аналогічний період 2022 року. Також це на 6,9% менше, ніж за серпень 2023 року.

На внутрішньому ринку купили 48,2% сідельних тягачів. Ще 44,5% вантажівок імпортували вживаними з інших країн. Решту 7,3% авто купили новими.

Експерти зазначили, що пік продажів вантажівок уже минув. Попит на тягачі знижується третій місяць поспіль.

Найпопулярніші вантажівки з пробігом на внутрішньому ринку

DAF XF залишається найпопулярнішою вантажівкою з пробігом в Україні Фото: Wikipedia

Найпопулярнішою вживаною вантажівкою в Україні залишається DAF XF. За вересень українці купили 342 таких вантажівки.

Друге місце за продажами посів Renault Magnum. За минулий місяць придбали 169 тягачів цієї моделі.

Volvo FH розташувався на третьому місці. За минулий місяць українці купили 161 таку вантажівку.

Топ 19 найпопулярніших вантажівок з пробігом на внутрішньому ринку:

DAF XF — 342 авто. Renault Magnum — 169 авто. Volvo FH — 161 авто. MAN TGX — 137 авто. Renault Premium — 88 авто. MAN TGA — 83 авто. Scania R-Series — 51 авто. DAF CF — 45 авто. Mercedes-Benz Actros — 43 авто. Volvo FM — 26 авто. MAN TGS — 14 авто. МАЗ 5432 — 11 авто. Scania P-Series — 10 авто. Scania 124 — 9 авто. DAF 95 — 9 авто. Renault T-Truck — 8 авто. Scania G-Series — 6 авто. MAN F2000 — 6 авто. Iveco Magirus — 5 авто.

Найпопулярніші імпортовані вантажівки з пробігом

MAN TGX лідирує в сегменті імпортованих вантажівок Фото: Wikipedia

У сегменті імпортованих вантажівок з пробігом лідером залишається MAN TGX. За минулий місяць придбали 335 тягачів цієї моделі.

DAF XF розташувався на другому місці. Українці купили 308 таких вантажівок за вересень.

Третє місце за продажами посів Volvo FH. За минулий місяць в Україні придбали 167 тягачів цієї моделі.

Топ 21 найпопулярніша імпортована вантажівка з пробігом:

MAN TGX — 335 авто. DAF XF — 309 авто. Volvo FH — 167 авто. Scania R-Series — 74 авто. Mercedes-Benz Actros — 73 авто. Renault T-Truck — 47 авто. Renault Premium — 31 авто. DAF CF — 31 авто. MAN TGS — 30 авто. Renault Magnum — 28 авто. Iveco Stralis — 25 авто. MAN TGA — 13 авто. Volvo FM — 10 авто. Scania G-Series — 7 авто. Scania P-Series — 2 авто. MAN TGL — 2 авто. Mercedes-Benz Arocs — 1 авто. MAN TGM — 1 авто. Mack CXU612 — 1 авто. Iveco Magirus — 1 авто. DAF LF — 1 авто.

Найпопулярніші нові вантажівки

Scania R-Series стала найпопулярнішою новою вантажівкою Фото: Scania

Scania R-Series стала найпопулярнішою новою вантажівкою в Україні. Українці купили 54 таких тягачі за місяць.

Друге місце за продажами посіла Scania G-Series. За минулий місяць придбали 34 вантажівки цієї моделі.

Volvo FH розташувався на третьому місці. За вересень українці купили 31 таку вантажівку.

Топ 15 найпопулярніших нових вантажівок:

Scania R-Series — 54 шт. Scania G-Series — 34 шт. Volvo FH — 31 шт. DAF XF — 21 шт. MAN TGX — 19 шт. Mercedes-Benz Actros — 12 шт. Scania S-Series — 8 шт. Hongyan Genlyon — 4 шт. DAF XG — 4 шт. Iveco Stralis — 2 шт. Ford F-MAX — 2 шт. Scania P-Series — 1 шт. Renault T-Truck — 1 шт. Iveco S-Way — 1 шт. Ford Cargo 1842T — 1 шт.

Раніше Фокус писав, що за минулий місяць українці купили понад 6,1 тисячі електромобілів.