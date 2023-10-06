Готель на колесах: в Австралії створили розкішний автобудинок з кухнею та спальнею (фото)
Автобудинок Suncamper Santa Cruz має кухню, їдальню, спальню та ванну кімнату. Всередині та зовні є безліч відсіків для зберігання інструментів та особистих речей.
Австралійська компанія Suncamper Motorhomes представила розкішний будинок на колесах Santa Cruz. В автобудинку є все необхідне для життя. Про це розповіли на сайті Autoevolution.
Кемпер Suncamper Santa Cruz побудований на базі фургона Iveco Daily. За словами творців, "всередині є вся розкіш, яку можна очікувати від 5-зіркового готелю".
Зовні будинку на колесах є розкладний дах для готування або пікніка на природі. Також можна знайти безліч відсіків для зберігання інструментів та особистих речей.
Suncamper Santa Cruz сягає в довжину 8,6 метра та 2,45 метра завширшки. Вага автобудинку становить 3730 кг.
Всередині розміщена обідня/розважальна зона. Над головою біля входу в автобудинок є телевізор.
За обідньою зоною розташована кухня. У ній є холодильник, стільниця, плита з трьома конфорками та раковина, а також безліч відсіків для зберігання речей. Передбачена навіть посудомийна машина.
У задній частині встановлено двоспальне ліжко. Поруч із ним розташована повністю обладнана ванна кімната.
Вартість Suncamper Santa Cruz становить 159 000 доларів. Замовити будинок на колесах можна на сайті виробника.
Раніше Фокус писав, що мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter перетворили на нестандартний будинок на колесах.