Volkswagen представив незвичайний мініатюрний електромобіль за $236 (фото)

Huffy ID.Buggy призначений для дітей, а його дизайн повністю повторює незвичайний концепт-кар. Максимальна швидкість моделі становить лише 8 км/год.

Електричний концепт-кар Volkswagen ID.Buggy отримав "дитячу" версію. Вона в кілька разів менша за стандартну модель, але зберігся впізнаваний дизайн. Про це розповіли на сайті The Drive.

Volkswagen ID.Buggy був яскравим концепт-каром у стилі культового Meyers Manx, але з електричною установкою. Він оснащувався електромотором потужністю 201 к.с. і акумуляторною батареєю ємністю 62 кВт⋅год. Запас ходу становив до 250 км на одному заряді.

Цей електрокар випускає компанія Huffy за ліцензією Volkswagen. Він повністю повторює дизайн оригінального концепт-кара, але в меншому масштабі.

Huffy ID.Buggy повторює дизайн концепт-кара Фото: Huffy

Автомобіль отримав дві круглі фари спереду і не має бічних дверей. Ззаду встановлені круглі ліхтарі з X-подібними стоп-сигналами.

Інтер'єр розрахований на два посадкових місця. Сидіння підходять тільки для дітей вагою до 57 кг.

В інтер'єрі встановлено два сидіння Фото: Huffy

Huffy ID.Buggy оснащений малопотужним електромотором. Максимальна швидкість становить лише 8 км/год.

Дитячий електромобіль уже доступний для покупки за $235,99. Замовити його можна на сайті виробника.

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