У Києві помічено рідкісний спорткар Mercedes 2000-х з ексклюзивним тюнінгом (фото)

Купе-кабріолет Mercedes SL допрацювали фахівці німецького тюнінг-ательє Lorinser. Спорткар оснащений 306-сильним V8.

У Києві сфотографували незвичайний Mercedes-Benz SL 2002 року. Спорткар привертає увагу цікавим тюнінгом. Фото з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спорткар отримав обвіс і нові бампери Фото: Topcars UA

Купе-кабріолет Mercedes SL 500 R230 допрацювали в німецькому ательє Lorinser. Таких тюнінг-пакетів випустили відносно небагато, тому зараз ці авто стали раритетом.

Спорткар отримав змінені бампери та аеродинамічний обвіс. Дизайн Mercedes SL 500 став елегантнішим. Крім того, звертають на себе увагу оригінальні легкосплавні диски у вигляді лопатей турбіни. За доплату в Lorinser також могли поліпшити оздоблення салону.

Технічні характеристики Mercedes SL 500 R230 залишилися незмінними. Кабріолет оснащений стандартним 5,0-літровим V8 потужністю 306 к. с. і 5-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,2 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці в 250 км/год. Втім, у лінійці моделі свого часу були і набагато потужніші та швидші версії з двигуном V12.

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