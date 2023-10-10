Українці стали купувати більше електромобілів: найпопулярніші моделі вересня (фото)
За вересень в Україні купили 4 298 нових і вживаних електромобілів. Більшу частину з них склали легкові автомобілі з пробігом.
В Україні за вересень частка електромобілів значно збільшилася. Експерти назвали найпопулярніші моделі в цьому сегменті. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Загалом за вересень українці купили 4 298 автомобілів на електротязі. За рік попит на такі авто збільшився у 2,7 разів.
Порівняно із серпнем продажі електромобілів зросли на 12%. Більшу частину з них склали вживані легкові моделі — 3 446 одиниць.
Топ 5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні за вересень:
- Volkswagen ID.4 — 350 авто.
- Volkswagen ID.6 — 66 авто.
- Toyota BZ4X — 51 авто.
- Honda E — 49 авто.
- BYD Yuan Plus — 19 авто.
Топ 5 найпопулярніших вживаних електромобілів в Україні за вересень:
- Nissan Leaf — 590 авто.
- Volkswagen e-Golf — 433 авто.
- Tesla Model 3 — 405 авто.
- Tesla Model Y — 247 авто.
- Renault Zoe — 194 авто.
Загалом з початку 2023 року в Україні зареєстрували близько 24,2 тисячі електрокарів. Це у 2,7 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше Фокус писав, що в Україні залишається стабільним попит на імпортовані автомобілі з пробігом.