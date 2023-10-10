Рідкісна знахідка: виявлено 74-річний британський спорткар майже без пробігу (фото)

Власник MG TC рідко їздив на своєму раритетному спорткарі. Автомобіль проїхав лише 1341 км за 74 роки та має чудовий стан.

У Новій Зеландії на продаж виставили раритетний спорткар MG TC 1949 року випуску. Родстер має відмінний стан і невеликий пробіг. Подробиці про авто розповіли на сайті Car & Classic.

Спорткари MG TC випускали з 1945 до 1950 року. Це був компактний двомісний родстер із невеликим двигуном під капотом.

Цей автомобіль проїхав лише 1341 км за 74 роки. Він був виготовлений для південноафриканського ринку, де його купив колекціонер.

Через кілька років спорткар купив інший колекціонер. У 1998 році авто імпортували в Нову Зеландію. Продавець купив MG TC сім років тому і відтоді майже не їздить на ньому.

Родстер часто відвідує місцеві виставки класичних автомобілів. Авто навіть отримало кілька нагород за чудовий стан.

MG TC пофарбований у червоний колір Фото: CarAndClassic

Перед продажем автомобіль отримав нові колісні диски та шини. Також були замінені всі рідини.

Автомобіль отримав нові колеса Фото: CarAndClassic

MG TC оснащений 1,25-літровим бензиновим двигуном потужністю 55 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 23 секунд. Середня витрата палива становить 10,1 літра на 100 км.

Вартість раритетного спорткара становить 75 000 фунтів стерлінга (92 000 доларів). Ціна включає безпечну доставку в порт Великої Британії.

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