X6 на мінімалках: презентовано новий спортивний кросовер BMW (відео)

Новий BMW X2 змінився до невпізнання і став купе-кросовером. У лінійці моделі вперше з'явилася повністю електрична версія iX2.

Опубліковано фото BMW X2 другого покоління. Спортивний побратим BMW X1 офіційно дебютує на публіці 26 жовтня на автошоу в Токіо, а його продажі стартують з початку 2024 року. Разом із ним дебютував і електричний варіант iX2. Подробиці нової моделі розкрили на сайті німецького автовиробника.

BMW X2 став купе-кросовером Фото: BMW

Дизайн BMW X2 2024

Новий BMW X2 не впізнати, адже модель другої генерації стала купе-кросовером як BMW X4 та X6. У авто похилий аркоподібний дах, висока віконна лінія та загострена задня частина. Решітка радіатора збільшена в розмірах і виконана в стилі флагманського BMW XM, а ось боковини витримані в дусі BMW X1, з яким у Х2 спільна платформа

Спортивні версії з пакетом M Sport можна впізнати за агресивнішою передньою частиною і 19-дюймовими дисками, а в найпотужніших варіантах є ще й задній спойлер.

У версії M35i ззаду встановлено спойлер Фото: BMW

Кросовер BMW X2 побудований на сучасній платформі і став помітно більшим за попередника — підріс одразу на 20 см.

Розміри BMW X2 2024:

довжина — 4554 мм;

ширина — 1845 мм;

висота — 1590 мм;

колісна база — 2692 мм.

На передній панелі з'явився вигнутий дисплей Фото: BMW

Салон і комплектація BMW X2 2024

Спорідненість із BMW X1 помітна і в салоні — у нього запозичені кермо, передня панель, мініатюрний джойстик КПП і фірмовий вигнутий дисплей, розділений на дві 10-дюймові секції. А ось сидіння у BMW X2 2024 — свої, з поліпшеною бічною підтримкою. Як опція доступні спортивні крісла.

Купе-кросовер BMW просторіший за попередника, а його задні сидіння отримали регулювання кута нахилу спинок. Об'єм багажника зріс до 560 л у звичайному стані і 1470 л — зі складеними задніми сидіннями.

За доплату запропоновано спортивні крісла Фото: BMW

Базова комплектація BMW X2 розширена і охоплює двозонний клімат-контроль, навігацію, камеру заднього виду, парктронік і електропривод дверей багажника. Також обов'язковими є адаптивний круїз-контроль, технології автоматичного гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків. Серед опцій з'явилися паркувальний автопілот, система напівавтономного водіння і камера в салоні для селфі.

Новий BMW X2, характеристики

Купе-кросовер BMW X2 дебютував із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (170 к.с.) і 2,0 л (245 і 300 к.с.). Найпотужніша версія (вона названа M35i) здатна розігнатися до 100 км/год за 5,4 с, а її максимальна швидкість обмежена на позначці в 250 км/год.

Пізніше лінійку розширять 2,0-літровий турбодизель на 211 к.с., а також гібриди потужністю 245 і 326 к.с., які можна підзарядити.

Усі версії моделі оснащені 7-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями, а привід може бути переднім або повним. У BMW X2 M35i встановлено адаптивні амортизатори.

Електрокросовер BMW iX2 Фото: BMW

Електромобіль BMW iX2, подробиці

Уперше в лінійці з'явився електрокросовер BMW iX2. Він оснащений двома моторами загальною потужністю 313 к. с. і батареєю ємністю 64,8 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займає 5,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Запас ходу становить 417-449 км, а швидка зарядка на 80% займає 29 хвилин. Пізніше з'явиться одномоторна модифікація електрокара на 204 к. с.

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