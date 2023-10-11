Hyundai презентували екстремальний пікап для серйозного бездоріжжя (фото)

Новий Hyundai Santa Cruz Sandy отримав позашляхову гуму та набір аксесуарів. Пікап візьме рішення у складному ралі бездоріжжям.

Пікап Hyundai Santa Cruz отримав нову спеціальну версію Sandy. Його підготували для бездоріжжя. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейської компанії.

Пікапу збільшили кліренс і встановили позашляхові шини Фото: Hyundai

Новий Hyundai Santa Cruz Sandy створили для позашляхового змагання Rebelle Rally. У цих щорічних перегонах протяжністю 2500 км беруть участь виключно жіночі екіпажі.

Для бездоріжжя пікапу Hyundai Santa Cruz збільшили на 38 мм (до 256 мм) кліренс і додали захист днища. З'явилися і 17-дюймові позашляхові шини Falken Wildpeak A/T3W на сталевих дисках.

На даху Hyundai Santa Cruz з'явилися додаткова оптика і багажник. У кузові встановили кріплення для запасного колеса і різних інструментів.

Авто отримало набір позашляхових аксесуарів Фото: Hyundai

Пікап Hyundai Santa Cruz Sandy оснащений стандартним 2,5-літровим турбомотором потужністю 280 к.с., 8-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями і повним приводом. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,5 с і розвинути 193 км/год.

Це вже друга версія Hyundai Santa Cruz для Rebelle Rally. Не виключено, що з часом вона еволюціонує в серійну позашляхову модифікацію.

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