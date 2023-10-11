Nissan презентував затишний і недорогий дім на колесах для двох (фото)

Автодім Nissan Caravan Myroom оснастили розкладним ліжком і поворотними кріслами. В оздобленні салону використані дерево і високоміцна тканина.

Мінівен Nissan Caravan отримав нестандартну версію Myroom. Автомобіль перетворили на дім на колесах, і він надходить у продаж в Японії за ціною від 6 134 700 ієн ($41 250). Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan.

Сидіння другого ряду можуть розвертатися Фото: Nissan

На вигляд це звичайний Nissan Caravan 2023 року. Від стандартної моделі автодім відрізняється тільки чорною решіткою радіатора і особливими колісними дисками. Крім того, йому розширили палітру кольорів кузова.

Основну увагу приділили салону Nissan Caravan Myroom. Диван третього ряду виконаний таким, що розкладається і перетворюється на двоспальне ліжко. На другому ряду з'явилися два широких крісла, які можна розгорнути на 180 градусів. Крім того, з'явилися шафи для різної поклажі.

Задній диван розкладається в ліжко Фото: Nissan

В оздобленні Nissan Caravan Myroom використано ламіноване дерево, як у меблях, а сидіння оздоблені міцною тканиною. Від водія житловий відсік відділений шторкою. Як опцію для запропоновано портативну батарею з літій-іонними акумуляторами від Nissan Leaf.

Автодім Nissan запропоновано з 2,0-літровим 130-сильним бензиновим двигуном і 2,5-літровим турбодизелем на 132 к. с. Є версії з переднім і повним приводом.

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