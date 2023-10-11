Секретний проєкт: показали унікальний BMW 7 Series 80-х із двигуном від суперкара (відео)

Інженери встановили під капот BMW 745i двигун від суперкара BMW M1, розробленого спільно з Lamborghini. Седан навіть брав участь у перегонах, де змагався з болідами Alfa Romeo і Ford.

Седан BMW 7 Series є одним із найпопулярніших розкішних авто у світі. Попри це, далеко не всі знають, що у цієї моделі була заводська гоночна модифікація. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У Південній Африці в 1980-х роках розробляли заряджену версію седана BMW 745i. Місцевий підрозділ бренду розробив одразу кілька незвичайних прототипів.

Для ПАР планували створити окрему модифікацію BMW 745i з правим кермом. Проте турбонаддув двигуна M102/M106 від європейської версії знаходився з правого боку, де знаходилася рульова колонка. Тому інженери придумали альтернативне рішення.

Під капотом розмістили 3,5-літровий атмосферний двигун М88 від суперкара BMW M1 потужністю 282 к.с. і 251 Нм крутного моменту. За словами Вальтера Хасселькуса, який очолював підрозділ BMW SA на той час, заявив, що керівництво бренду не знало про це.

BMW 745i був випущений тиражем у 255 екземплярів Фото: Скриншот

Щоб двигун помістився в підкапотний простір, його довелося встановити під кутом. Також інженери замінили піддон картера і перемістили форсунки.

Загалом BMW SA побудувала лише 255 екземплярів BMW 745i. З них збереглися тільки десятки авто.

Спортивний седан навіть брав участь у перегонах. Під керуванням пілота Тоні Віана в 1985 році автомобіль змагався з гоночними Alfa Romeo GTV, Ford Sierra XR8 і Mazda RX-7.

Інженери підготували BMW 745i до перегонів Фото: Скриншот

Раніше Фокус повідомляв, що на тестах помітили заряджений спорткар BMW M2 CS.