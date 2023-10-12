Яскравий дизайн і заводське ГБО: з'явилися нові подробиці наступника Renault Sandero (фото)

Новий Renault Kardian прийде на зміну Sandero Stepway. Компактний і недорогий кросовер запропонують у бензинових і газових модифікаціях.

Опубліковано нові фото Renault Kardian. Компактний бюджетний кросовер презентують 25 жовтня в Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляється на офіційному сайті Renault.

Деталі салону запозичені в інших Renault і Dacia Фото: Renault

Цього разу на тизері показали салон Renault Kardian. Усередині можна розгледіти кермо від Duster, компактний джойстик КПП і великий 8,0-дюймовий тачскрін. Частина перемикачів знайомі за Dacia Sandero.

Саме Dacia Sandero і є найближчим родичем нової моделі. По суті, 4,15-метровий кросовер Kardian стане заміною Renault Sandero Stepway.

Раніше було розсекречено дизайн Renault Kardian і спорідненість із Dacia видно неозброєним оком. У кросовера схожий силует, але передня частина з "двоповерховою" оптикою і ліхтарі виглядають інакше. Крім того, привертають до себе увагу збільшений кліренс і пластиковий позашляховий обвіс.

Ліхтарі нагадують оптику Renault Captur Фото: largus.fr

Очікується, що кросовер Renault Kardian оснащуватимуть 1,0-літровими бензиновими двигунами — атмосферним 65-сильним і турбованим 100-сильним. Також в окремих країнах очікуються окремий варіант із заводським ГБО і 1,6-літрова модифікація.

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