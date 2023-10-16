В Україну привезли новітній недорогий спорткар Toyota (фото)

Toyota GR86 — компактне задньопривідне купе, розроблене спільно з Subaru. Спорткар оснащений 235-сильним опозитним мотором і розганяється до 100 км/год за 6,3 с.

В Україні з'явилася нова Toyota GR86. Компактне спорткупе продемонстрували на фестивалі Kyiv Car Fest у Києві. Фото автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Саме цей спорткар Toyota випущений у 2022 році і доопрацьований для змагань Time Attack. Тюнінг Toyota GR86 охоплює аеродинамічний обвіс, новий капот і збільшений задній спойлер.

Спорткар підготували до перегонів Time Attack Фото: Topcars UA

Нова Toyota GR86 — по суті, є другим поколінням знаменитої моделі GT86. Купе перейменували, щоб підкреслити участь у його розробці спортивного підрозділу Gazoo Racing. Втім, і Subaru, як і раніше, брали участь у створенні моделі і випускають її брата-близнюка BRZ. Саме ця компанія розробила 2,4-літрову опозитну четвірку на 235 к. с.

Спорткар Toyota здатний розігнатися до 100 км/год за 6,3 с, а його максимальна швидкість становить 226 км/год. На вибір запропоновані 6-ступінчасті механічна та автоматична КПП.

Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 8,3 с і розвинути 220 км/год Фото: Topcars UA

Задньопривідне купе Toyota GR86 — найдоступніша спортивна модель марки: вона коштує від 29 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що на ринок вийшов новий преміальний кросовер Toyota з витратою 4,7 л на 100 км.

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