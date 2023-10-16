Спорткар, кросовер і фургон: Toyota показала інноваційні електромобілі (фото)

Toyota готує одразу кілька електричних моделей з інноваційними технологіями. Однією з новинок стане спортивний електрокар з футуристичним дизайном.

На Японській виставці мобільності 2023 року Toyota покаже безліч цікавих новинок. Серед них три інноваційні електромобілі. Про це розповіли на сайті Carscoops.

На заході покажуть концепт-кари Toyota FT-Se, FT-3e і Global HiAce BEV. Усі вони стануть основою для майбутніх електричних моделей бренду.

Toyota FT-Se є спортивним електрокаром з футуристичним дизайном. Поки що бренд продемонстрував тільки задню частину спорткара.

Ззаду розташовані вузькі ліхтарі, які огинають кузов. Під ними розташований масивний дифузор і повітрозабірники.

Toyota FT-Se може стати наступником спорткара MR2 Фото: Toyota

Toyota FT-Se розроблено спільно зі спортивним підрозділом Toyota Gazoo Racing. Спорткар отримає деякі гоночні технології з автоспорту.

В інтер'єрі з'явиться кілька дисплеїв і кермо, яке схоже на штурвал. Також спорткар відрізнятиметься наявністю інноваційної системи, яка захищає тіло водія від перевантажень під час водіння.

Toyota FT-Se вирізняється футуристичним інтер'єром Фото: Toyota

Toyota FT-3e є ще однією новинкою, яка буде продемонстрована на Японській виставці мобільності 2023 року. Електрокросовер отримає елегантний дизайн і багате оснащення.

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі, об'єднані в один блок. Нижче знаходиться масивний дифузор.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Toyota

Уздовж основи дверей встановлено десятки вертикальних світлодіодів, які відображатимуть рівень заряду акумулятора. У Toyota заявили, що дизайн кросовера зроблено "настільки простим, наскільки це можливо".

Третьою новинкою стане концепт-кар Toyota Global HiAce BEV. Електрична версія фургона вирізняється сильно зміненим дизайном екстер'єру і сучасними технологіями.

Спереду розташована незвичайна роздільна оптика з денними ходовими вогнями жовтого кольору. Також фургон отримав змінений силует.

Toyota Global HiAce BEV отримав змінений дизайн Фото: Toyota

В інтер'єрі встановлено тільки одне сидіння. Завдяки цьому всередині з'явилося більше місця для перевезення вантажу.

Габарити Toyota Global HiAce BEV:

довжина — 5280 мм;

ширина — 1950 мм;

висота — 1990 мм;

колісна база — 3210 мм.

Очікується, що серійна версія Toyota Global HiAce BEV може дебютувати вже у 2025 році. Електричний фургон складе конкуренцію моделям Ford і Mercedes-Benz.

Раніше Фокус повідомляв, що преміальну лінійку Toyota Crown поповнить спортивна модель.