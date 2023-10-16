Mercedes готує стильний електричний універсал із запасом ходу 750 км (фото)
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake увійде в сегмент преміальних компактних електричних універсалів. Новинка отримає стильний дизайн, багате оснащення і великий запас ходу.
Новий Mercedes-Benz CLA отримає версію Shooting Brake в кузові універсал. Це буде практична версія стильної моделі. Про це розповіли на сайті Autocar.
Mercedes-Benz CLA наступного покоління буде заснований на новій платформі MMA. Вона призначена для електричних моделей бренду.
Новинка отримає обтічний силует і незвичайний дизайн із масивною фальшивою решіткою радіатора. Це буде одна з перших моделей, що використовують нову мову дизайну бренду.
Платформа MMA підтримує різні електричні силові установки. Моделі на основі цієї архітектури отримають швидку зарядку на 800 В.
Очікується, що Mercedes-Benz CLA стане новою моделлю початкового рівня. Автомобілі A-Class і B-Class планують зняти з виробництва в найближчі роки.
Новий Mercedes-Benz CLA отримає акумуляторні батареї місткістю від 58 до 85 кВт⋅год. Завдяки цьому запас ходу новинки становитиме до 750 км на одному заряді.
Версія Shooting Brake відрізнятиметься елегантним силуетом і збільшеним багажником. Ця модель увійде в майже порожній сегмент розкішних компактних електричних компактних універсалів.
Загалом Mercedes-Benz готує чотири нових електромобілі. Седан CLA з'явиться вже наприкінці 2024 року, а універсал — на початку 2025 року.
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