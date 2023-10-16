Седан Audi A6 перетворили на нестандартний позашляховик без дверей і даху (фото)

У цьому авто важко впізнати оригінальний седан Audi A6 1995 року випуску. Автомобіль отримав безліч поліпшень, зокрема доопрацьовану підвіску і нові деталі кузова.

У Польщі седан Audi A6 1995 року перетворили на незвичайний позашляховий баггі. Багатьох деталей кузова позбулися, а колісну базу вкоротили. Подробиці про авто розповіли в оголошенні на Facebook.

У цьому автомобілі важко впізнати оригінальний Audi A6. Спереду встановлені фари та бампер від Audi A4, а решітка радіатора взята від зарядженої моделі RS4.

Спереду встановлені фари та бампер від Audi A4 Фото: Facebook

Задня частина також частково запозичена від Audi A4. Також ззаду встановили великий спойлер.

Задні фари були взяті від Audi A4 Фото: Facebook

Бічних дверей і даху седана вирішили позбутися. Замість них передбачено каркас безпеки. Завдяки цьому автомобіль став значно легшим.

Підвіска седана стала значно вищою. Крім цього Audi A6 отримав розширені колісні арки та нові колісні диски, які взуті в шини Dunlop SP Winter Sport розміром 245/50R18.

Інтер'єр залишився майже в недоторканому вигляді. Всередині присутнє оздоблення зі шкіри, а стандартні сидіння замінили на спортивні крісла.

Усередині з'явилися спортивні сидіння Фото: Facebook

Позашляховик оснащений стандартним 2,8-літровим двигуном V6 потужністю 193 к.с. і 280 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач і доповнений системою повного приводу Quattro.

Автомобіль має непоганий стан і не потребує ремонту. Його продали на майданчику Facebook Marketplace за 19 900 польських злотих (4614 доларів).

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