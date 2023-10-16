Альтернатива Rolls-Royce: на ринок виходить найдорожче китайське авто за $680 000 (фото)
Седан Hongqi L5 досягає 6 метрів у довжину і важить понад три тонни. Його розкішний салон оздоблений шкірою і деревом, а під капотом встановлено турбований V8.
У Китаї надходить у продаж новий FAW Hongqi L5 другого покоління. Розкішний представницький седан коштуватиме від 5 мільйонів юанів ($680 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Hongqi L5 — найдорожче китайське авто. Великий лімузин є конкурентом Rolls-Royce Phantom і Mercedes-Maybach S-Class, а збирати його будуть вручну під замовлення.
Дизайн FAW Hongqi L5 виконаний у ретро-стилі — авто нагадує перші китайські лімузини Hongqi CA72 і CA770, на яких їздив Мао Цзедун. У седана круглі фари і широка хромована решітка радіатора. Автомобіль вийшов величезним.
Розміри FAW Hongqi L5 2023:
- довжина — 5980 мм;
- ширина — 2090 мм;
- висота — 1710 мм;
- колісна база — 3730 мм.
В оздобленні салону переважають шкіра та дерево. Класичний стиль поєднується з сучасними дисплеями на передній панелі. Усередині встановлено чотири окремі сидіння з електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем. Для задніх пасажирів також встановлені монітори і передбачені окремі налаштування клімату.
Новий Hongqi L5 оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 387 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП від позашляховика LS7. Седан вагою 3150 кг здатний розвинути 220 км/год.
Раніше Фокус розповідав, що автомобілі Hongqi вже є і в Україні, причому нам до нас привезли електрокросовер.
Також ми писали, що в нашу країну привезли перший електромобіль Rolls-Royce.