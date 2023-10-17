Просторий салон і турбомотор: Mercedes показав новий представницький седан (фото)

Новий Mercedes E-Class L подовжений на 140 мм і став просторішим всередині. Седан багато укомплектований і доступний тільки в бензинових версіях.

Лінійку Mercedes E-Class 2023 поповнила нова модифікація. Седан отримав подовжений варіант L, який надійде в продаж із листопада. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького автовиробника.

Седан на 140 мм довший за стандартну модель Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes E-Class L створили насамперед для китайського ринку, адже там такі довгобазові седани традиційно користуються підвищеним попитом. Аналогічні версії існують у Audi A6, BMW 5 Series і навіть Mercedes GLC. Виробництво моделі налагодять на підприємстві Beijing Benz у Пекіні.

Седан запропонований тільки в бензинових версіях Фото: Mercedes-Benz

Седан Mercedes E-Class L подовжили на 140 мм (до 5092 мм), а його колісна база додала 133 мм — до 3094 мм. Це збільшило внутрішній простір на другому ряду.

У мультимедійну систему інтегровані Zoom і TikTok Фото: Mercedes-Benz

Ззаду стало не тільки просторіше, а й комфортніше. Встановлено диван з подовженою подушкою і регулюваннями.

Як і стандартний Mercedes E-Class, L-варіант за доплату можна оснастити трьома дисплеями на передній панелі і камерою для селфі. У мультимедійну систему інтегровано Zoom, TikTok і комп'ютерні ігри.

На другому ряду стало більше місця Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes E-Class L оснащуватимуть 2,0-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 204 і 258 к. с., а також 9-ступінчастою автоматичною КПП.

Раніше Фокус розповідав про новий компактний спортивний кросовер від Mercedes-AMG.

Також ми писали про найдивніший тюнінг "Гелендвагена".