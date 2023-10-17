Nissan показав незвичайний сімейний електромобіль з розкішним інтер'єром (фото)

Nissan Hyper Tourer отримав розкішний чотиримісний інтер'єр з розкішним оздобленням у японському стилі. Також мінівен має інноваційну систему з використанням штучного інтелекту.

Опубліковано перші фото концепт-кара Nissan Hyper Tourer. Електричний мінівен представлять на Японській виставці мобільності 2023 року разом з прототипом Hyper Adventure. Про це розповіли на сайті бренду.

Nissan Hyper Tourer отримав футуристичний дизайн з незвичайною передньою оптикою. Уздовж усього кузова розташована світлодіодна смуга, яка є денними ходовими вогнями.

Кузов мінівена пофарбований у бронзовий колір. Зовнішній вигляд доповнюють нестандартні колісні диски з ефектом шахової дошки.

Концепт-кар вирізняється незвичайними колісними дисками Фото: Nissan

У Nissan заявили, що Hyper Tourer розроблено для "людей, які цінують у житті все прекрасне і насолоджуються компанією друзів і колег". Ця концепція повною мірою розкривається в інтер'єрі моделі.

Усередині встановлено чотири окремі сидіння, які можна обертати на 360 градусів. Салон прикрашають традиційні японські візерунки куміко і косі.

Інтер'єр мінівена розрахований на чотири особи Фото: Nissan

Для пасажирів заднього ряду сидінь передбачено окремий дисплей для перегляду цифрового контенту і навігації. Крім цього концепт-кар може похвалитися наявністю інноваційної системи з використанням штучного інтелекту, яка може відстежувати біометричні показники всіх людей усередині авто, включно з мозковими хвилями та частотою серцевих скорочень.

У Nissan не розкрили подробиць про технічні характеристики Hyper Tourer. Відомо, що мінівен отримав акумуляторну батарею великої місткості та запас ходу понад 450 км на одному заряді.

Раніше Фокус писав, що Nissan показав концепт-кар електрокросовера Hyper Urban.