Нікому не потрібні: у Європі виявили склад із двома десятками ВАЗ без пробігу (фото)

У Польщі виявлено універсали і хетчбеки ВАЗ, випущені у 2000-х. Автомобілям понад 15 років, але вони не проїхали жодного кілометра.

У польському місті Лодзь знайшли покинуті ВАЗ без пробігу. Два десятки автомобілів стояли просто неба на складі. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Автомобілі вкриті шаром пилу Фото: Carakoom

Старі ВАЗ зберігалися на складі не один рік. По-перше, на машинах товстий шар пилу, а, по-друге, всі вони випущені понад 15 років тому. Вони є капсулами часу.

Усі машини на фото належать до так званого 110-го сімейства, виробництво якого припинили у 2008 році. Ці ВАЗ офіційно поставлялися в низку європейських країн, але не мали попиту. Можливо, цим зумовлено знаходження машин на складі.

Хетчбек ВАЗ-2112 Фото: Carakoom Універсал ВАЗ-2111 Фото: Carakoom

На фото потрапили універсали ВАЗ-2111 і хетчбеки ВАЗ-2112. У всіх них під капотом встановлено 1,5-літрові 16-клапанні двигуни з інжектором потужністю 98 к.с. Примітно, що у машин відсутні склоочисники і дзеркала заднього виду.

Усі автомобілі оснащені 16-клапанним мотором Фото: Carakoom

Тепер ВАЗ вирішили відвезти в невідомому напрямку — на одному з фото видно, що машини вантажать на автовоз. Не виключено, що їх розпродадуть, хоча знайти покупця для них у Європі буде складно.

Раніше Фокус повідомляв, що під Києвом знайшли універсал ВАЗ 1973 року без пробігу.

Також ми писали про капсулу часу Jawa 350 1984 року.