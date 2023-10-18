Chery презентували потужний і недорогий кросовер із запасом ходу понад 1300 км (фото)

Новий Chery Fengyun T9 запропонований у двох версіях за потужністю. Топовий 462-сильний кросовер здатний розігнатися до 100 км/год за 4,9 с і витрачає 5,7 л на 100 км.

Кросовер Chery Tiggo 9 отримав гібридну модифікацію. Її назвали Fengyun T9 і вона надійде в продаж до кінця року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер запропоновано з переднім і повним приводом Фото: CarNewsChina

Новий Chery Fengyun T9 запропонують у двох версіях — з переднім і повним приводом. Обидві вони оснащені 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою, але монопривідний варіант отримав один електромотор, а повнопривідний — два.

У першому випадку потужність становить 224 к. с., у другому — 462 к. с. Розгін до 100 км/год займає 8,4 і 4,9 с, відповідно.

Доступні версії моделі на 5 і 7 місць Фото: CarNewsChina

Середня витрата палива в обох модифікаціях дорівнює 5,7 л/100 км. Гібрид Chery отримав велику батарею ємністю 34,4 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить 150 км у повнопривідній версії та 160 км — у передньопривідній. Сумарно на бензині та електриці китайський кросовер може проїхати до 1321 км. Зарядка батареї на 80% у швидкому режимі займає 22 хвилини.

У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

Від стандартного Chery Tiggo 9 гібрид візуально відрізняється тільки пластиковою заглушкою на місці решітки радіатора. Кросовер запропонують у версіях на 5 і 7 місць. У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї, а базове оснащення охоплює електропакет, панорамний дах і камеру заднього виду.

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