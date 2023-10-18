Розділи
Матеріали
Авто

Названо електромобілі з найшвидшою швидкістю зарядки в реальних умовах (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Porsche | Porsche Taycan може поповнити запас акумулятора менш ніж за півгодини

Багато автовиробників завищують характеристики своїх електромобілів, але ці моделі є винятком. До рейтингу увійшли 20 моделей, які заряджаються швидше за конкурентів.

Британські експерти протестували швидкість зарядки сучасних електромобілів у реальних умовах. Вони порівняли результати із заявленими характеристиками. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

У наш час багато автовиробників пропонують електромобілі з підтримкою швидкої зарядки. Завдяки цьому власникам не доводиться чекати кілька годин, поки заряд акумулятора поповниться.

Експерти перевірили швидкість зарядки популярних у Британії електрокарів. Для цього вони скористалися станціями швидкої зарядки.

До рейтингу увійшли 20 моделей з найшвидшою швидкістю зарядки з 10% до 90%. Усі тести проводили в оптимальних умовах для зарядки акумуляторів.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo заряджається швидше за інші електромобілі
Фото: Porsche

Топ 20 електромобілів з найшвидшою швидкістю зарядки:

  1. Porsche Taycan GTS Sport Turismo
  2. Audi E-tron GT Vorsprung
  3. Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate
  4. Kia EV6 GT
  5. BMW i7 xDrive60 M Sport
  6. Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium
  7. Volkswagen ID Buzz SWB Style Pro
  8. Polestar 2
  9. Volvo C40 Recharge Plus Single Motor
  10. Polestar 2 BST Edition 270
  11. BMW iX1 30 xLine
  12. Toyota BZ4X AWD Motion
  13. Tesla Model Y RWD
  14. Lexus RZ 450e
  15. Subaru Solterra AWD Touring
  16. BYD Atto 3
  17. Citroën e-C4X Shine
  18. Renault Megane E-Tech EV60 Techno
  19. Kia Soul Urban
  20. Abarth 500e Turismo

Porsche Taycan GTS Sport Turismo потрібно всього 22,2 хвилини, щоб зарядити акумулятор з 10% до 90%. При цьому пікова потужність зарядки склала 263 кВт, що всього на 7 кВт менше заявленого показника.

Раніше Фокус писав, що у виробництво надійшла спеціальна версія електромобіля Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum.