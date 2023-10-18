Названо електромобілі з найшвидшою швидкістю зарядки в реальних умовах (фото)
Багато автовиробників завищують характеристики своїх електромобілів, але ці моделі є винятком. До рейтингу увійшли 20 моделей, які заряджаються швидше за конкурентів.
Британські експерти протестували швидкість зарядки сучасних електромобілів у реальних умовах. Вони порівняли результати із заявленими характеристиками. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.
У наш час багато автовиробників пропонують електромобілі з підтримкою швидкої зарядки. Завдяки цьому власникам не доводиться чекати кілька годин, поки заряд акумулятора поповниться.
Експерти перевірили швидкість зарядки популярних у Британії електрокарів. Для цього вони скористалися станціями швидкої зарядки.
До рейтингу увійшли 20 моделей з найшвидшою швидкістю зарядки з 10% до 90%. Усі тести проводили в оптимальних умовах для зарядки акумуляторів.
Топ 20 електромобілів з найшвидшою швидкістю зарядки:
- Porsche Taycan GTS Sport Turismo
- Audi E-tron GT Vorsprung
- Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate
- Kia EV6 GT
- BMW i7 xDrive60 M Sport
- Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium
- Volkswagen ID Buzz SWB Style Pro
- Polestar 2
- Volvo C40 Recharge Plus Single Motor
- Polestar 2 BST Edition 270
- BMW iX1 30 xLine
- Toyota BZ4X AWD Motion
- Tesla Model Y RWD
- Lexus RZ 450e
- Subaru Solterra AWD Touring
- BYD Atto 3
- Citroën e-C4X Shine
- Renault Megane E-Tech EV60 Techno
- Kia Soul Urban
- Abarth 500e Turismo
Porsche Taycan GTS Sport Turismo потрібно всього 22,2 хвилини, щоб зарядити акумулятор з 10% до 90%. При цьому пікова потужність зарядки склала 263 кВт, що всього на 7 кВт менше заявленого показника.
Раніше Фокус писав, що у виробництво надійшла спеціальна версія електромобіля Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum.