Для будь-яких завдань: Toyota показала інноваційний вантажний електромобіль (фото)

Toyota IMV 0 є вантажним автомобілем, який підходить практично для будь-яких завдань. Виробник показав кілька варіантів моделі, включно з "мобільним кафе" і позашляховиком.

Toyota показала концепт-кар багатоцільового електромобіля IMV 0. Це вантажна модель, яка може підійти практично для будь-яких завдань. Про це повідомили на сайті бренду.

Toyota IMV 0 отримала мінімалістичний дизайн. Спереду встановлені прямокутні фари з кількома варіантами оформлення графіки.

Спереду встановлені прямокутні фари Фото: Toyota

Габарити Toyota IMV 0:

довжина — 5300 мм;

ширина — 1785 мм;

висота — 1740 мм;

колісна база — 3085 мм.

Базова версія Toyota IMV 0 є електричним пікапом із вантажною платформою. Проте модель можна легко переобладнати в позашляховик, фургон з їжею або машину швидкої допомоги.

Toyota IMV 0 можуть використовувати рятувальники Фото: Toyota

На Японській виставці мобільності 2023 року буде представлено два концепт-кари на базі Toyota IMV 0. Одним із них буде "мобільне кафе", яке пропонуватиме відвідувачам напої.

Один із концепт-карів пригостить відвідувачів виставки напоями Фото: Toyota

У Toyota зазначили, що покупці IMV 0 зможуть самостійно модернізувати електромобіль. Також виробник запропонує кілька модифікацій моделі з різною колісною базою та оснащенням.

Крім електромоторів Toyota IMV 0 буде доступна з бензиновими і дизельними двигунами. Заявлена і гібридна силова установка.

Очікується, що серійна версія Toyota IMV 0 дебютує у 2024 році. Вартість моделі та характеристики стануть відомі пізніше.

Раніше Фокус розповів, що Toyota показала незвичайний концепт-кар Kayoibako.