Шкіра, карбон і 600 сил: Range Rover отримав нову люксову версію (фото)

Range Rover Mansory став яскравішим на вигляд і отримав ще більш розкішний салон. Двигун позашляховика додав у потужності.

У Range Rover 2023 з'явилася нова розкішна модифікація. Створили її в німецькому тюнінг-ательє Mansory. Про це повідомляють на його сторінці в Instagram.

Позашляховик отримав карбонові обвіс і 24-дюймові диски Фото: Mansory

Mansory вже неодноразово виконували тюнінг Range Rover, але цього разу взялися доопрацювати подовжену 5,25-метрову версію позашляховика. Новий Mansory Heritage (саме так назвали проект) буде випущено в кількості лише трьох екземплярів.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: Mansory

Range Rover отримав карбонові обвіс і спойлер, а також нову решітку радіатора і капот із вуглеволокна. Крім того, встановлено 24-дюймові диски FD.15 з низькопрофільними шинами 295/30 R24.

Салон Range Rover оздоблений бірюзовою шкірою і карбоном, а підсвічування стелі імітує зоряне небо. Ззаду в Mansory Heritage встановлено два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем.

Підсвічування стелі імітує зоряне небо Фото: Mansory

Тюнінг Range Rover від Mansory також охоплює доопрацювання двигуна. Потужність 4,4-літрового V8 твін-турбо збільшили до 600 к. с., а піковий крутильний момент — до 835 Нм. Розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а середня витрата палива становить 14,2 л/100 км.

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