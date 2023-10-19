Капсула часу: виявлено найрідкісніший спорткар Ford майже без пробігу (фото)

Ford RS200 Evolution був випущений тиражем всього у 24 екземпляри. Спорткар має повний привід і оснащений 600-сильним турбованим двигуном.

На аукціон Bring a Trailer виставили спорткар Ford RS200 Evolution 1986 року випуску. Пробіг автомобіля становить лише 600 км. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Ford RS200 був створений для омологації в перегонах ралі Групи B. Загалом було виготовлено 200 екземплярів для дорого загального користування, але версія Evolution є ще більш рідкісною. Вона обмежена тиражем у 24 одиниці.

Ford RS200 Evolution має коротку колісну базу у 2530 мм і двигун, який розташований посередині. Завдяки цьому спорткар відмінно справляється зі складними поворотами.

На авто встановлено 16-дюймові легкосплавні колісні диски Speedline. Вони взуті в шини розміром 225/50.

Ford RS200 Evolution отримав 16-дюймові колісні диски Фото: Bring a Trailer

В інтер'єрі розміщені два спортивних сидіння з оббивкою червоного кольору. До списку оснащення входять касетний плеєр Pioneer, радіо. Усередині встановлено перемикач, який дає змогу змінювати розподіл крутильного моменту по осях у реальному часі.

Усередині встановлено два спортивні сидіння Фото: Bring a Trailer

У спорткара немає ABS та інших електронних помічників. Через це керувати таким авто зможуть тільки підготовлені водії.

Цей Ford RS200 Evolution належав експерегоннику "Формули-1" Іннесу Айрленду. Спершу спорткар перебував у США, після чого у 2014 році його відправили до Великої Британії. Ще через два роки автомобіль експортували назад у Штати.

Спорткар оснащений 2,1-літровим турбованим двигуном Cosworth потужністю близько 600 к.с. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 3,2 секунди. Максимальна швидкість становить понад 200 км/год.

Торги за Ford RS200 Evolution закінчуються через чотири дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 180 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що в Лондоні на аукціон виставили купе Ferrari Testarossa 1988 року.