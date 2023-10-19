Нове життя класики: раритетний Toyota Land Cruiser перетворили на електрокар (фото)

В Японії відновили раритетний Toyota Land Cruiser J60 1980-х років і замінили двигун на електромотор. Автомобіль також отримав кілька зовнішніх модифікацій.

Японські тюнери з компаній Tonox і Flex модифікували раритетний позашляховик Toyota Land Cruiser J60. Оригінальний двигун авто замінили на електромотор. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Спочатку цей Toyota Land Cruiser J60 був у жахливому стані. Кузов авто постраждав від корозії, а також отримав кілька пошкоджень.

Спочатку позашляховик був у поганому стані Фото: Tonox

Спершу майстри розібрали позашляховик і замінили всі зламані деталі. Рама авто була відновлена і перефарбована, як і кузов.

Спереду з'явилися нові світлодіодні фари та хромовані вставки на решітці радіатора. Також на позашляховик встановили нові колісні диски Renoca.

Спереду встановили нові світлодіодні фари Фото: Tonox

Toyota Land Cruiser J60 отримав електромотор і акумуляторну батарею, яка розташована в задній частині авто. Тюнери не стали розкривати характеристики оновленого позашляховика.

Позашляховик здатний передавати крутний момент на задні, або на всі чотири колеса. Для цього в інтер'єрі розмістили перемикач.

Метою проєкту було показати, що термін служби старого автомобіля можна продовжити, відреставрувавши його і встановивши електричну силову установку. Готовий автомобіль продемонструють на Японській виставці мобільності 2023 року.

Раніше Фокус писав, що Toyota показала концепт-кар багатоцільового електромобіля IMV 0.