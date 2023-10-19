Скромний раритет: у Європі продають старий "Запорожець" за ціною нового Logan (фото)

"Запорожець" відмінно зберігся і має невеликий пробіг. Автомобіль належить до рідкісної експортної модифікації "Ялта".

У Будапешті виставили на продаж ЗАЗ-968 1972 року. За "Запорожець" в Угорщині просять чималі гроші — 13 490 євро, як за нову Dacia Logan 2023. Оголошення про продаж авто з'явилося на сайті mobile.de.

На продаж виставлено ранню версію моделі Фото: с сайта mobile.de

Настільки висока ціна зумовлена рідкістю моделі — "Запорожець" є справжнім раритетом у Європі. До того ж, це рання версія моделі: вона вирізняється не тільки круглими ліхтарями і "вухами" повітрозабірників, а й хромованою імітацією решітки радіатора, як у ЗАЗ-966М. Такі "Запорожці" в Україні також уже стали рідкісними.

"Запорожець" непогано зберігся Фото: с сайта mobile.de

Цей ЗАЗ-968 належить до експортної версії "Ялта". У нього поліпшене внутрішнє оздоблення і більше хромованих деталей на кузові.

На додачу, автомобіль непогано зберігся. Його кузов не іржавий, та й салон у хорошому стані. Заявлений пробіг ЗАЗ-968 — 15 402 км.

"Запорожець" поставляли на експорт в особливому виконанні "Ялта" Фото: с сайта mobile.de

"Запорожець" оснащений 1,2-літровим двигуном V4 потужністю 39 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 118 км/год.

Нагадаємо, що бюджетний ЗАЗ-968 випускали з 1971 до 1994 року. Загалом зібрано 3,1 мільйона цих недорогих автомобілів.

Автомобіль оснащений 39-сильним мотором Фото: с сайта mobile.de

Примітно, що нещодавно в Німеччині виставлено на продаж тюнінгований у Києві ЗАЗ-968М. Він оснащений пневмопідвіскою, але при цьому дешевший.

Також Фокус повідомляв, що в Україні виявили унікальну вантажівку на базі "Запорожця".