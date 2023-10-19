Які дизельні автомобілі купують українці: названо найпопулярніші моделі

За вересень частка дизельних автомобілів сильно зменшилася. Найбільший попит в Україні мають європейські та японські кросовери.

В Україні за вересень збільшилися продажі нових автомобілів. Проте частка дизельних моделей помітно зменшилася. Про це розповіли на маркетплейсі AUTO.RIA.

У вересні частка дизельних моделей на ринку нових авто становила 23,9%. Це найнижчий показник за останні 6 місяців.

За минулий місяць в Україні придбали на 209 дизельних авто менше, ніж за серпень. Замість таких автомобілів українці частіше купують електромобілі та гібриди.

Топ 20 найпопулярніших дизельних авто в Україні за вересень:

Renault Duster — 208 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 142 авто. Renault Express — 88 авто. BMW X5 — 86 авто. Volkswagen Touareg — 79 авто. BMW X7 — 60 авто. Skoda Kodiaq — 52 авто. Peugeot 3008 — 48 авто. Toyota Land Cruiser — 41 авто. BMW X6 — 36 авто. BMW 7 Series — 34 авто. Citroen C5 Aircross — 32 авто. Lexus LX — 29 авто. Opel Grandland — 28 авто. Hyundai Staria — 24 авто. Peugeot Rifter/BMW X1 — 23 авто. Peugeot 2008 — 22 авто. Volkswagen Tiguan — 21 авто. Mercedes-Benz GLS — 18 авто. Opel Combo — 17 авто.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші кольори автомобілів в Україні за останні 9 місяців.