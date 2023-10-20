Легенда з 50-х: у Києві показали улюблений автомобіль Мерилін Монро (фото)

Ford Thunderbird створювали як розкішнішого конкурента Chevrolet Corvette. Вінтажний спорткар оснащений 4,8-літровим V8 і автоматичною коробкою передач.

У Києві продемонстрували легендарний Ford Thunderbird 1956 року. Такий спорткар — єдиний в Україні. Фото Ford з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спорткар створили для конкуренції з Chevrolet Corvette Фото: Topcars UA

Ford Thunderbird першого покоління створили в 1955 році, щоб кинути виклик Chevrolet Corvette, який тоді тільки-тільки вийшов на ринок. Утім, у Ford постаралися зробити спортивну модель розкішнішою та комфортнішою. Його можна було оснастити кондиціонером, електроприводом, м'яким дахом і автоматичною КПП.

Примітно, що Ford Thunderbird спочатку продавався набагато краще, ніж Corvette — модель 1956 року розійшлася накладом у 15,6 тис. екземплярів. Серед власників цього авто були Джон Кеннеді й Мерилін Монро, до того ж акторка дуже любила свій кабріолет.

Ford Thunderbird Мерилін Монро Фото: Vanity Fair

Цей Ford Thunderbird 1956 року оснащений 4,8-літровим V8 потужністю 200 к. с. і 3-ступінчастим автоматом. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 9,5 с і розвинути 191 км/год.

До слова, в Україні також є сучасні Ford Thunderbird останнього покоління. Дизайн авто виконаний у дусі знаменитого предка 50-х років.

Також Фокус повідомляв, що в Києві показали рідкісний колекційний Chevrolet Corvette.