В Україну намагалися ввезти преміальні автомобілі під виглядом гуманітарки (фото)

Кросовери Audi, BMW і Porsche намагалися ввезти як гуманітарну допомогу. Автомобілі вилучено, а на їхніх власників чекає суд.

У Львівській області на прикордонному пункті пропуску "Грушів-Будомєж" затримано кросовери преміум-класу. Автомобілі намагалися ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляють на сторінці Львівської митниці у Facebook.

Загалом митники затримали три автомобілі — кросовери Audi Q7, BMW X5 і Porsche Cayenne. Їхня сумарна вартість становить близько 700 000 гривень.

За документами BMW X5 ввезли нібито для благодійного фонду Фото: Державна митна служба

Спочатку на пропускний пункт "Грушів-Будомєж" на кордоні з Польщею прибув кросовер BMW X5 на автовозі. 51-річний водій із Рівненської області повідомив, що авто є гуманітарною допомогою і надав лист від благодійної організації.

Утім, під час огляду BMW X5 виявили митну декларацію з Литви. З'ясувалося, що саме водій є власником авто (його купили за 113 тис. гривень). Кросовер переміщувався з Клайпеди в Україну саме на адресу водія.

У салоні BMW знайшли митну декларацію з Литви Фото: Державна митна служба

Пізніше 20-річний житель Рівного спробував ввезти в Україну кросовери Audi Q7 і Porsche Cayenne. У декларації він вказав одержувачем гуманітарної допомоги один із київських благодійних фондів.

Митники зв'язалися з відправниками автівок із Клайпеди і там повідомили, що машини переміщуються на адресу жителя Рівного.

Усі автомобілі вилучили Фото: Державна митна служба

Звісно, всі три автомобілі вилучили, і справу розглядатимуть у суді. Дії мають ознаки порушення ч. 1. Ст. 483 Митного кодексу України (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Порушникам загрожує конфіскація авто, а також штраф у розмірі 100% їхньої вартості.

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