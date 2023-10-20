Ветеран і кіногерой: на аукціон виставлено прославлений 69-річний позашляховик (фото)

Willys Jeep 1944 року був випущений для армії, але в 90-х роках почав кар'єру в кіно. Стан позашляховика неідеальний, але він на ходу.

У Великій Британії на аукціон Iconic Auctioneers виставили Willys Jeep 1944 року. За позашляховик з історією планують виручити від 18 000 до 22 000 фунтів стерлінгів ($21 900 — 26 785). Подробиці авто розкрили на сайті аукціону.

Позашляховик знімався у фільмах Стівена Спілберга Фото: Iconic Auctioneers

Цей Willys Jeep послужив у Другій світовій, а в 1977 році потрапив зі США до Великої Британії. У 1996 році його придбала компанія, що займається постачанням автомобілів для зйомок кіно.

Два роки по тому позашляховик Willys зняли в знаменитому фільмі Стівена Спілберга "Врятувати рядового Раяна". А 2001 року він з'явився в серіалі "Брати по зброї", до створення якого також доклав руку Спілберг.

Пробіг авто становить 41 800 км Фото: Iconic Auctioneers

На кузові Willys Jeep видно вм'ятини, але він на ходу і повністю справний. На початку нинішнього року йому капітально відремонтували двигун. Пробіг позашляховика становить 41 800 км.

Willys MB — один із перших у світі позашляховиків і дебютна модель Jeep. З 1941 до 1945 року випущено понад 600 000 цих авто і вони активно використовувалися арміями союзників у Другій світовій війні.

Двигун Willys пройшов реставрацію Фото: Iconic Auctioneers

3,35-метровий Willys Jeep важить трохи більше тонни. Повнопривідне авто оснащене 2,2-літровою 60-сильною четвіркою і здатне розвинути 105 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціон виставлено рідкісний спорткар Ford з мінімальним пробігом.

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