Знаменитий спортивний Ford за $100 000 іржавіє покинутим у дворі будинку (відео)

Ford Sierra RS Cosworth — рідкісна заряджена версія масової моделі. Хетчбек оснащений 224-сильним турбомотором і здатний розвинути 240 км/год.

У Великій Британії виявлено покинутий Ford Sierra RS Cosworth. Культовий заряджений хетчбек стоїть просто неба в саду на задньому дворі будинку. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі IMSTOKZE.

Заряджена модель оснащена 224-сильним турбомотором Фото: скриншот / YouTube

У автомобіля є власник. Британець вирішив купити Ford Sierra RS Cosworth 7 років тому і відтоді не їздив на ньому. У попереднього власника авто простояло ще 7 років у гаражі, тож сумарно воно вже 14 років не експлуатувалося.

Хетчбек потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Машина закрита целофановими чохлами, але від негоди вони не рятують. Ford Sierra RS Cosworth потребує реставрації. У британця є ще кілька старих Ford, але вони не настільки цінні.

Модель випущена тиражем у 5545 екземплярів і вже стала колекційним раритетом. Ціна Ford Sierra RS Cosworth легко перевищує 100 000 доларів, а окремі моделі лімітованої серії RS500 коштують до 700 000 доларів.

Заряджений хетчбек Ford оснащений 2,0-літровим 224-сильним турбомотором. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 240 км/год.

У Ford Sierra RS Cosworth також доопрацьована ходова і встановлені збільшені гальма. Від стандартного хетчбека авто відрізняється обвісом і величезним антикрилом, а в салоні встановлено спортивні крісла і кермо.

Раніше Фокус розповідав, що в Німеччині виявили цілий покинутий автосалон з Ford Sierra, Escort і Fiesta без пробігу.

Також ми писали, що на продаж виставлено унікальний ралійний Ford 80-х у новому стані.