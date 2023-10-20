Лідери індустрії: названо найбільших автовиробників за виторгом у 2023 році

Деякі автовиробники змогли збільшити свій виторг завдяки китайському ринку. Більшість концернів зосереджені на переході до виробництва електромобілів.

У 2023 році продажі нових автомобілів у світі зросли на 10,3%. Експерти назвали 20 найбільших автовиробників за виторгом. Рейтинг опублікували на сайті yahoo! finance.

Цього року в автоіндустрії відбулися серйозні зміни. Китайські виробники стали завойовувати глобальний ринок, пропонуючи більше доступних і розкішних моделей.

Компанія Tesla майже увійшла в десятку найбільших автовиробників, поступившись місцем китайському концерну SAIC Motor Corporation Limited. Водночас інші великі американські виробники змогли зберегти свої позиції, попри страйки Об'єднання автомобільних робітників (UAW).

Головною тенденцією в автоіндустрії є поступовий перехід багатьох компаній на виробництво електромобілів. Проте далеко не всі клієнти готові перейти на повністю електричні моделі.

Німецький концерн Volkswagen AG зміг значно збільшити свої доходи шляхом збільшення виробництва електрокарів у Китаї. Схожу стратегію використовують Toyota і Honda.

Топ 20 найбільших автовиробників за виторгом у 2023 році:

Volkswagen AG — $318,32 млрд. Toyota Motor Corporation — $286,15 млрд. Stellantis N.V. — $200,92 млрд. Ford Motor Company — $169,82 млрд. General Motors Company — $169,73 млрд. Mercedes-Benz Group AG — $161,91 млрд. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) — $158,03 млрд. Honda Motor Co Ltd — $129,18 млрд. Hyundai Motor Company — $118,37 млрд. SAIC Motor Corporation Limited — $103,22 млрд. Tesla Inc. — $94,03 млрд. China FAW Group — $87,68 млрд. Nissan Motor Co Ltd — $83,11 млрд. Guangzhou Automobile Industry Group — $77,34 млрд. BYD Company Limited — $76,6 млрд. Kia Corporation — $72,94 млрд. Dongfeng Motor Corporation — $68,42 млрд. Beijing Automotive Group — $67,28 млрд. Zhejiang Geely Holding Group — $60,39 млрд. Renault SA — $55,15 млрд.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Stellantis випустить нову лінійку недорогих електрокарів.