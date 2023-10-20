Просторий салон і потужні мотори: розкрито подробиці преміального кросовера Mazda CX-70

Новий кросовер Mazda CX-70 стане п'ятимісною версією флагмана CX-90. Модель запропонують у бензинових і гібридних версіях.

З'явилася інформація про кросовер Mazda CX-70. Преміальна модель дебютує у 2024 році. Про це СЕО північноамериканського підрозділу Mazda Том Доннелі повідомив виданню Automotive News.

За його словами, спочатку прем'єра Mazda CX-70 планувалася на 2023 рік, але її довелося перенести. Презентація відбудеться до 30 вересня 2024 року.

У Mazda CX-70 і CX-90 будуть спільні кузовні панелі Фото: Mazda

Нова Mazda CX-70 буде північноамериканською альтернативою моделі CX-60. По суті, це п'ятимісний варіант флагманської Mazda CX-90, причому у двох моделей будуть спільні кузовні панелі.

Як і всі моделі преміальної лінійки Mazda, CX-70 буде багато оснащена. В оздобленні салону використовують шкіру і дерево.

Салон кросовера оздоблять шкірою і деревом Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-70, як і побратими, буде побудований на платформі з поздовжнім розташуванням двигуна. Його оснащуватимуть 3,3-літровими бензиновими бензиновими турбошістками потужністю 284 і 345 к. с., а також 328-сильною плагін-гібридною установкою, що складається з 2,5-літрової четвірки і електромотора.

Раніше Фокус розповідав, що в преміальному сімействі незабаром з'явиться семимісний кросовер Mazda CX-80 для європейського ринку.

Також ми писали про новий седан Mazda 6 — його побудують на цій же платформі.